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VIDEO VN – Antognoni: “Ferrari? C’era anche lui quando andai via. Decisione presa”

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02:17
Matteo Bardelli
17 giugno

Giancarlo Antognoni in occasione dell'evento Pitti Uomo a Firenze spiega sotto un altro aspetto i motivi della sua rottura con la Fiorentina

Giancarlo Antognoni in occasione dell'evento Pitti Uomo a Firenze spiega sotto un altro aspetto i motivi della sua rottura con la Fiorentina