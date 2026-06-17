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VIDEO VN – Antognoni: “Ferrari? C’era anche lui quando andai via. Decisione presa”
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Giancarlo Antognoni in occasione dell'evento Pitti Uomo a Firenze spiega sotto un altro aspetto i motivi della sua rottura con la Fiorentina
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