Il team social di Ryanair colpisce ancora sul campo del calcio italiano. Dopo le celebri ironie che in passato avevano colpito la Fiorentina (dalle punzecchiature nell'era Grosso ai confronti con gli atleti robot) e personaggi del calibro di Gattuso e Spalletti, questa volta nel mirino della nota compagnia aerea a basso costo è finita la Lazio. Ma il finale del siparietto su X ha riservato un'inaspettata sorpresa.

La provocazione di Ryanair sugli Expected Goals

Al centro della contesa c'è un dato puramente statistico: la speciale classifica degli expected goals (xG) delle prime cinque giornate di Serie A, l'indicatore che misura la qualità delle occasioni create e la probabilità che un tiro si trasformi in rete. Evidenziando come la Lazio stia segnando molto di più rispetto a quanto previsto dai numeri, la pagina ufficiale di Ryanair Italia ha pubblicato una tabella accompagnata da una battuta al vetriolo: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio". Una frecciata diretta alla presunta "fortuna" della squadra di Gennaro Gattuso.

La contromossa della Lazio: "Come il volo delle 8..."

Questa volta, però, la società capitolina non si è tenuta il colpo e ha deciso di replicare sullo stesso terreno dell'ironia e della rapidità social. La risposta del club biancoceleste ha infatti toccato uno dei punti più dolenti per i viaggiatori e per la reputazione operativa della compagnia aerea: "È come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13".

Un botta e risposta fulmineo che ha immediatamente scatenato migliaia di interazioni, tra repost e commenti divertiti da parte degli utenti, trasformando un'analisi tattico-statistica in un esilarante duello di brand su X.