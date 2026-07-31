Un capitolo che si chiude, ma con il cuore pieno di gratitudine. Luis Balbo saluta ufficialmente la Fiorentina dopo essere stato promosso in prima squadra durante la scorsa stagione da Paolo Vanoli. Il terzino venezuelano si trasferisce a titolo definitivo in Austria per un milione e mezzo di euro più il 50% sulla futura rivendita in favore del club viola.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, corredato da diversi scatti che ripercorrono la sua avventura a Firenze tra la Primavera e i grandi in prima squadra, il classe 2006 ha voluto dedicare un sentito messaggio di ringraziamento a tutto l'ambiente gigliato.

Il messaggio di Luis Balbo

"È arrivato il momento di chiudere un capitolo che mi lascia un importante segno. Voglio ringraziare la Fiorentina per avermi aperto le porte fin dal primo giorno, per avermi aiutato a crescere, per avermi dato fiducia e per avermi dato l'opportunità di realizzare i miei sogni, qualcosa che non dimenticherò mai.

Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, personale del club e tifosi per il supporto e l'affetto che ho ricevuto. Ho imparato grandi lezioni, momenti e persone che ricorderò sempre. È stato un orgoglio difendere questi colori, vi auguro tutto il meglio in futuro".

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