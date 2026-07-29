Inizia ufficialmente l'avventura austriaca di Luis Balbo. Dopo la nota della Fiorentina che ha sancito la sua cessione a titolo definitivo allo Sturm Graz, il terzino venezuelano classe 2006 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai canali del suo nuovo club, rivelando un retroscena fondamentale per la buona riuscita dell'affare.

Il ruolo chiave di Christensen e l'ambizione austriaca

A spingere Balbo verso l'Austria è stato infatti l'ex compagno in viola Oliver Christensen, che ha vestito la maglia dello Sturm Graz in prestito nella seconda parte della scorsa stagione:

"Ho sentito solo cose positive sullo Sturm come club e sulla città di Graz da Oliver Christensen, quindi la decisione di trasferirmi qui è stata facile", ha confessato il terzino venezuelano.

Balbo ha poi tracciato le sue prime impressioni sui target della nuova squadra:

"Lo Sturm è un club molto ambizioso, proprio come me come giocatore, e vuole tornare a giocare in Europa in autunno. Ed è anche particolarmente noto per dare spazio ai giovani. Non vedo l'ora di iniziare a giocare con la squadra il prima possibile!".

Il video messaggio sui social

A conferma del grande legame instaurato, lo Sturm Graz ha pubblicato sui propri profili social un divertente video-messaggio in cui proprio Christensen "racconta" a Balbo cosa aspettarsi da questa nuova tappa di carriera.

Un benvenuto in grande stile per il terzino vincitore dello Scudetto Primavera con la Fiorentina e promosso in prima squadra da Paolo Vanoli, pronto ora ad affermarsi anche nel calcio europeo.