Luis Balbo è pronto a prendersi lo Sturm Graz. Dopo l'ufficialità del suo addio a titolo definitivo alla Fiorentina, arrivano parole di grande stima dai vertici del club austriaco, vicecampione in carica in Bundesliga.

È stato il direttore sportivo degli austriaci, Michael Parensen, a presentare il terzino venezuelano classe 2006 ai canali ufficiali del club, spiegando i motivi che hanno spinto la società ad investire su di lui per sostituire il partente Emir Karic sulla fascia sinistra.

Le parole del DS: "Ha esperienza ed è già in Nazionale"

Il dirigente dello Sturm ha speso parole al miele per il giovane ex Primavera viola:

"Non è un segreto che volessimo rinforzare il ruolo del terzino sinistro dopo la partenza di Emir Karic, e siamo lieti di aver trovato un'ottima soluzione in Luis Balbo. Possiede un grande dinamismo e istinto offensivo, ha già esordito in Nazionale maggiore nonostante la giovane età e ha maturato le prime esperienze anche in un campionato competitivo come la Serie A. Siamo felici che Balbo abbia scelto lo Sturm e non vediamo l'ora di vederlo in campo".

La strategia a tre pilastri

Parensen ha poi voluto inserire il colpo Balbo all'interno di una visione societaria più ampia:

"Questo trasferimento rappresenta un altro passo importante nella nostra strategia che si basa su tre fronti e prevede l'arrivo di calciatori chiave, la promozione dei talenti del nostro settore giovanile e l'ingaggio di importanti profili internazionali".

Investimento importante, dunque, da parte del club di Graz, che punta sulle qualità del classe 2006 cresciuto nel settore giovanile viola per dare sprint e qualità alla propria corsia mancina.