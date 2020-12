Una serata più bella di un sogno. Ce la ricorderemo anche tra 50 anni

Stiamo sognando o è tutto vero? Una serata così non l’avrebbe immaginata neanche il più ottimista dei tifosi viola. Sembrava un film. Juventus umiliata a domicilio, Fiorentina padrona del campo e tanti saluti a Federico Chiesa (e Bernardeschi). Persino gli episodi arbitrali – per una volta – hanno sorriso alla nostra squadra. Che non sapeva vincere, che non riusciva a giocare bene, che non segnava mai… Prima di oggi. Stasera la follia del calcio fa godere il popolo viola. Stasera i giudizi si ribaltano, per Vlahovic, per Borja Valero, per Caceres, per lo stesso Prandelli che fin qui sembrava quasi in confusione e che invece azzecca tutto. Una vittoria epica che forse può far scattare la scintilla per invertire il trend di una stagione maledetta. Intanto sarà un Natale di gioia, per una notte che rimarrà scolpita nella storia della Fiorentina. Una notte che ci meritavamo.

