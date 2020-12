Prandelli: “Era la partita giusta per rischiare. Felice per Commisso e per i tifosi. Vlahovic…”

L’allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Fiorentina: “Per vincere e combattere la paura devi essere sfacciato, se sei timoroso prima o poi subisci. Era la partita giusta per rischiare. Vogliamo regalare la vittoria di oggi ai tifosi, mi auguro questa partita abbia dato un senso a tutto quello che stiamo facendo. Il lavoro alla lunga paga, possiamo ancora migliorare perché alcune situazioni non sono chiarissime. Bravi tutti, hanno dimostrato la sfacciataggine che chiedevamo. Commisso? L’ho sentito, molto contento. Sono contento per lui, ha valori molto importanti e mi auguro che questa società riesca a creare una famiglia allargata. Continuerà a scommettere e a credere in Vlahovic, sono convinto che sia un gran giocatore, ha 20 anni e non può migliorare in poco tempo, crescendo potrà fare tanti. Sostituzione di Borja Valero? Avevamo tre ammoniti e non volevo rimanere in dieci. Pirlo? Gli ho fatto grandi complimenti, in due mesi ha dato una filosofia di gioco e la squadra lo sta seguendo, deve solo continuare così”.

