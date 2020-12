PAGELLE VN – Apoteosi viola, la partita perfetta. Ribery è un alieno, Vlahovic un cecchino

RIBERY 8.5: C’è un solo numero 7 nella serata dell’Allianz Stadium e sicuramente non parla portoghese. FR7 gioca una gara da alieno, quale è, portando a scuola tutta la Juventus per 90’, che prova a inseguirlo e rincorrerlo, senza prenderlo mai. Il pallone che mette per il primo gol di Vlahovic è da vedere e rivedere all’infinito.

