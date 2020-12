Pirlo se la prende con l’arbitro: “Le immagini parlano chiaro”

L’allenatore bianconero Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Fiorentina: “Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi, siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Quando giochi così vai incontro a brutte figure, al di là degli episodi. Le partite prima di Natale capita di avere la testa già alle vacanze, non dobbiamo permettercelo. L’arbitraggio di La Penna? L’espulsione di Cuadrado è chiara, poi ci sono altri episodi che preferisco non commentare perché le immagini parlano chiaro. Nel secondo tempo li abbiamo tenuti lì creando senza soffrire, poi gli episodi hanno fatto il resto, se la Fiorentina rimaneva in 10 e ci davano un rigore la partita poteva andare diversamente”.