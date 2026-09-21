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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Viola in Nazionale - Fagioli, Mastantuono, Dragusin e non solo: gli appuntamenti

2 - Adani e Bergonzi gridano allo scandalo: "Quello di Dragusin su Hojlund era rigore"

3 - La gente contenta e la squadra che gioca...un solo Vanoli al comando

4 - I Commisso tornano in America: "Grazie Firenze, è stato emozionante. A presto"

5 - Gazzetta: "Vanoli scatenato, la reazione al gol. E il rapporto Jimenez-Allegri"