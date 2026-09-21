A volte basta poco per cambiare l'umore: i fischi di due settimane fa si sono trasformati in applausi per la Fiorentina, più per l'atteggiamento che per il punto conquistato contro il Napoli. «Vi vogliamo cosi», cantava la curva a fine gara, la stessa che dopo il ko col Torino aveva chiesto l'esonero di Fabio Grosso.

Paolo Vanoli, scatenatissimo durante il match, ha invitato il pubblico ad alzare la voce e poi l'ha ringraziato: con lui la Viola è passata da 3 sconfitte in 4 match (tra Serie A e Coppa Italia) a 2 vittorie e un pari negli ultimi 3 incontri.

Merito di una squadra che ha saputo reagire, riacciuffando gli azzurri con un tiro di Jimenez deviato da Marin. Già, proprio l'ex rossonero con cui Massimiliano Allegri aveva avuto dei contrasti quando allenava il Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.