Le parole durante La Domenica Sportiva di Adani e Bergonzi nell'analizzare un contatto tra Dragusin e Hojlund

Redazione VN
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Durante La Domenica Sportiva, sulla Rai, è stato analizzato un contatto tra Dragusin e Hojlund durante Fiorentina-Napoli, in area di rigore. Queste le parole di Daniele Adani:

Non si marca così. L'attaccante ha preso il tempo al difensore che lo ha cinturato. Se marchi in questo modo, sbagliando, ti assumi le responsabilità di fare un fallo gravissimo. Questo era rigore.

Il commento dell'ex arbitro Bergonzi

Dragusin non guarda mai il pallone e cintura l'attaccante del Napoli. In Champions questi rigori li fischiano sempre. Se ci vogliamo allineare al metodo europeo allora questo è rigore.
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