Non solo l'attacco, Fabio Paratici è concentrato nel rinforzare anche il centrocampo. Il nome caldo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo, che ha già detto sì alla Fiorentina. Si attende solo l'offerta viola al club neroverde.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sul centrocampo: “Sondaggi per Ekkelenkamp dell’Udinese, ma non solo”
calciomercato
Nazione sul centrocampo: “Sondaggi per Ekkelenkamp dell’Udinese, ma non solo”
La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Ekkelenkamp dell’Udinese
Thorstvedt e Ekkelenkamp—
La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese.
Bernabé—
Così come qualche parola è già stata spesa per Bernabé, uno che rispetto alla scorsa estate è convinto di lasciare Parma. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA