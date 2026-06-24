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Nazione sul centrocampo: “Sondaggi per Ekkelenkamp dell’Udinese, ma non solo”

Nazione sul centrocampo: “Sondaggi per Ekkelenkamp dell’Udinese, ma non solo” - immagine 1
La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Ekkelenkamp dell’Udinese
Redazione VN

Non solo l'attacco, Fabio Paratici è concentrato nel rinforzare anche il centrocampo. Il nome caldo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo, che ha già detto sì alla Fiorentina. Si attende solo l'offerta viola al club neroverde.

Thorstvedt e Ekkelenkamp

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La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese.

Bernabé

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Così come qualche parola è già stata spesa per Bernabé, uno che rispetto alla scorsa estate è convinto di lasciare Parma. Lo scrive la Nazione.

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