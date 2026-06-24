Nazione sul centrocampo: “Sondaggi per Ekkelenkamp dell’Udinese, ma non solo”

La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Ekkelenkamp dell’Udinese

Non solo l'attacco, Fabio Paratici è concentrato nel rinforzare anche il centrocampo. Il nome caldo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo, che ha già detto sì alla Fiorentina. Si attende solo l'offerta viola al club neroverde.