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Corriere dello Sport

CorSport: “Paratici su Ekkelenkamp dell’Udinese. Si lavora per abbassare il prezzo”

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Largo anche a Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, club che non da oggi è un autentico bacino di risorse di qualità
Redazione VN

Non solo l'attacco, qualcosa è destinato a muoversi anche lì nel mezzo. La Fiorentina segue con molta attenzione Thorstvedtdel Sassuolo, ma non è l'unico obiettivo di Fabio Paratici.

Ekkelenkamp

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Largo anche a Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, club che non da oggi è un autentico bacino di risorse di qualità ed è inevitabile che il 26enne olandese (ultimo campionato chiuso il 2 maggio contro il Torino con 31 presenze, 5 gol e 4 assist per un’infrazione al perone sinistro)abbia un prezzo correlato: venti milioni.

Prezzo

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Tanti, quasi sicuramente troppi per la Fiorentina, che pure nel caso di Ekkelenkamp lavora per abbassare il prezzo, ma intanto lo tiene sotto stretta osservazione assieme a Thorstvedt considerando che non è una questione di acquistare e basta in mediana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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