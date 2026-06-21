Non solo l'attacco, qualcosa è destinato a muoversi anche lì nel mezzo. La Fiorentina segue con molta attenzione Thorstvedtdel Sassuolo, ma non è l'unico obiettivo di Fabio Paratici.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici su Ekkelenkamp dell’Udinese. Si lavora per abbassare il prezzo”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici su Ekkelenkamp dell’Udinese. Si lavora per abbassare il prezzo”
Largo anche a Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, club che non da oggi è un autentico bacino di risorse di qualità
Ekkelenkamp—
Largo anche a Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, club che non da oggi è un autentico bacino di risorse di qualità ed è inevitabile che il 26enne olandese (ultimo campionato chiuso il 2 maggio contro il Torino con 31 presenze, 5 gol e 4 assist per un’infrazione al perone sinistro)abbia un prezzo correlato: venti milioni.
Prezzo—
Tanti, quasi sicuramente troppi per la Fiorentina, che pure nel caso di Ekkelenkamp lavora per abbassare il prezzo, ma intanto lo tiene sotto stretta osservazione assieme a Thorstvedt considerando che non è una questione di acquistare e basta in mediana. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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