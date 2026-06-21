CorSport: “Paratici su Ekkelenkamp dell’Udinese. Si lavora per abbassare il prezzo”

Ekkelenkamp

Largo anche a Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, club che non da oggi è un autentico bacino di risorse di qualità ed è inevitabile che il 26enne olandese (ultimo campionato chiuso il 2 maggio contro il Torino con 31 presenze, 5 gol e 4 assist per un’infrazione al perone sinistro)abbia un prezzo correlato: venti milioni.