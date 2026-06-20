Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha commentato il lavoro che attende Fabio Paratici e le parole di Antognoni sul centenario della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Paratici è il comandante ambizioso. Antognoni? Qualcuno lo chiami”
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Ferrara: “Paratici è il comandante ambizioso. Antognoni? Qualcuno lo chiami”
Benedetto Ferrara sul viaggio in America di Fabio Paratici e il rapporto tra società e Antognoni
C'è poco da dire sulla conferenza stampa di Paratici. Il viaggio americano è servito ad avere il benestare per il suo programma di rilancio. Sarà lui il comandante, sarà lui a scegliere gli uomini e gli obiettivi. E queste sono buone notizie. Lui è un ambizioso con grande voglia di rivincita. A questo si aggiunge la competenza maturata negli anni. Detto questo evitiamo beatificazioni fuori luogo. Anche lui sa benissimo che adesso conteranno i fatti.
Su Antognoni—
Ha ragione Cesare Prandelli: "Il centenario senza Antognoni è come una messa senza prete". Partiamo da un concetto: qui non si tratta di stare con Antognoni o con la società. Giancarlo è stato ferito. E anche tradito, a suo tempo. E non è stato il solo. Ma questo non è il compleanno di questo o quel dirigente. Questa è la nostra festa. La Fiorentina è un'azienda, ma senza la sua gente non è niente. Quindi, è per chi ama questi colori che serve un piccolo atto di coraggio. Che sia la signora Catherine, Giuseppe o il nuovo diesse, qualcuno dia un colpo di telefono al numero dieci.
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