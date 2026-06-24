La Fiorentina cerca con forte interesse Luca Koleosho, mentre sulla corsia opposta avanza con forza il nome di Noa Lang. L’esterno olandese di proprietà del Napoli, rientrato dall’esperienza in prestito al Galatasaray, piace moltissimo alla dirigenza gigliata.
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Nazione: “Fiorentina, trattativa col Napoli per Noa Lang. Pronta una contropartita”
La Fiorentina cerca con forte interesse Luca Koleosho, mentre sulla corsia opposta avanza con forza il nome di Noa Lang
Noa Lang—
I primi colloqui per un prestito hanno aperto a una trattativa concreta che potrebbe intrecciarsi con il futuro di Dodò: il brasiliano è molto gradito ai campani,ma il presidente Commisso non lo lascerà partire per meno di 15 milioni.
Le alternative—
Da tenere in considerazione anche Cancellieri e soprattutto Johan Bakayoko, classe 2003 del Lipsia. Lo scrive la Nazione.
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