CorSport: “Paratici chiama il Lipsia, vuole Bakayoko. Offerta viola e valutazione”

Il profilo

Considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo, Bakayoko era stato inserito tra i finalisti del Golden Boy 2023 ed era finito nel mirino di diversi top club. Dopo la crescita tra Anderlecht e PSV, dove ha collezionato 27 gol in prima squadra e conquistato anche la Nazionale belga, il passaggio al Lipsia per 22 milioni non ha prodotto i risultati attesi: frenato dalla concorrenza e da alcuni problemi fisici, ha trovato poco spazio, totalizzando appena otto presenze da titolare in Bundesliga. Lo scrive il Corriere dello Sport.