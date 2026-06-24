La Fiorentina segue con interesse Johan Bakayoko, esterno offensivo belga classe 2003 del Lipsia. Mancino, rapido e abile nel dribbling, rappresenta il profilo ideale per rinforzare le corsie offensive a disposizione di Fabio Grosso, che al momento dispone di poche alternative sugli esterni.
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici chiama il Lipsia, vuole Bakayoko. Offerta viola e valutazione”
Johan Bakayoko—
L'operazione resta però complessa sul piano economico. Il Lipsia valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro, una cifra elevata per le attuali possibilità viola. Per questo motivo l'ipotesi più concreta potrebbe essere quella di un prestito, formula che consentirebbe alla Fiorentina di puntare su un talento in cerca di rilancio dopo una stagione complicata in Germania.
Il profilo—
Considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo, Bakayoko era stato inserito tra i finalisti del Golden Boy 2023 ed era finito nel mirino di diversi top club. Dopo la crescita tra Anderlecht e PSV, dove ha collezionato 27 gol in prima squadra e conquistato anche la Nazionale belga, il passaggio al Lipsia per 22 milioni non ha prodotto i risultati attesi: frenato dalla concorrenza e da alcuni problemi fisici, ha trovato poco spazio, totalizzando appena otto presenze da titolare in Bundesliga. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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