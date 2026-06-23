Il colpo sulle fasce arriva dalla Bundes? Idea Bakayoko

Spunta il nome di Johan Bakayoko in orbita Fiorentina. L'esterno d'attacco del Lipsia sarebbe finito nel mirino di Paratici, stando a quanto riportato da Lorenzo De Santis ai microfoni di Lady Radio. Belga classe 2003, un anno fa Bakayoko è passato dal PSV al Lipsia per una 20ina di milioni, dopo alcune ottime annate in Eredivisie. Vanta anche 18 presenze in Nazionale maggiore.

In Bundesliga dopo un buon inizio, Bakayoko è finito un po' ai margini e potrebbe adesso cercare fortuna altrove. Ala offensiva di piede sinistro, che predilige giocare a destra, per caratteristiche è un profilo che la Fiorentina sta cercando e che sarebbe adattissimo al 4-3-3 di Grosso. Il Lipsia potrebbe sedersi al tavolo della trattativa di fronte ad un'offerta da 18 milioni.