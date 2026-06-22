In attacco resta alta l’attenzione sugli esterni offensivi e, oltre a Luca Koleosho, uno dei nomi più seguiti dalla Fiorentina è quello di Noa Lang.
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VIOLA NEWS news viola stampa Contatti Fiorentina-Napoli per Noa Lang, Nazione: “Dipende tutto da una cosa”
La Nazione
Contatti Fiorentina-Napoli per Noa Lang, Nazione: “Dipende tutto da una cosa”
In attacco resta alta l’attenzione sugli esterni offensivi e, oltre a Luca Koleosho, uno dei nomi più seguiti dalla Fiorentina è quello di Noa Lang
Noa Lang—
Viola e Napoli hanno già affrontato il tema di un possibile trasferimento in prestito dell’esterno olandese, ma ogni valutazione definitiva sarà rinviata alle prossime settimane.
Allegri—
La decisione finale, infatti, dipenderà da Massimiliano Allegri, che dovrà valutare il futuro del giocatore e capire se potrà rientrare nei piani del Napoli per la prossima stagione. Lo scrive la Nazione.
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