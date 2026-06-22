Contatti Fiorentina-Napoli per Noa Lang, Nazione: “Dipende tutto da una cosa”

In attacco resta alta l’attenzione sugli esterni offensivi e, oltre a Luca Koleosho, uno dei nomi più seguiti dalla Fiorentina è quello di Noa Lang

Noa Lang

Viola e Napoli hanno già affrontato il tema di un possibile trasferimento in prestito dell’esterno olandese, ma ogni valutazione definitiva sarà rinviata alle prossime settimane.