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Contatti Fiorentina-Napoli per Noa Lang, Nazione: “Dipende tutto da una cosa”

Contatti Fiorentina-Napoli per Noa Lang, Nazione: “Dipende tutto da una cosa” - immagine 1
In attacco resta alta l’attenzione sugli esterni offensivi e, oltre a Luca Koleosho, uno dei nomi più seguiti dalla Fiorentina è quello di Noa Lang
Redazione VN

In attacco resta alta l’attenzione sugli esterni offensivi e, oltre a Luca Koleosho, uno dei nomi più seguiti dalla Fiorentina è quello di Noa Lang.

Noa Lang

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Viola e Napoli hanno già affrontato il tema di un possibile trasferimento in prestito dell’esterno olandese, ma ogni valutazione definitiva sarà rinviata alle prossime settimane.

Allegri

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La decisione finale, infatti, dipenderà da Massimiliano Allegri, che dovrà valutare il futuro del giocatore e capire se potrà rientrare nei piani del Napoli per la prossima stagione. Lo scrive la Nazione.

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