La Nazione: “Per la fascia spunta Noa Lang del Napoli. Dipende da Allegri”

La Fiorentina è alla caccia di esterni offensivi. In tal senso c'è da registrare un nome nuovo oltre a Luca Koleosho. Si tratta, scrive La Nazione, di Noa Lang, olandese classe 1999 che a Napoli non ha trovato lo spazio necessario per esprimersi a pieno. E' reduce da un prestito al Galatasaray nella seconda parte di stagione e la Fiorentina punta a ripetere l'operazione. Difficile, se non impossibile, prenderlo a titolo definitivo: il club azzurro lo ha pagato 25 milioni al PSV soltanto dodici mesi fa. Ma è una situazione da monitorare attentamente. Paratici e Manna ne hanno già parlato. Se Allegri dovesse dare il via libera nelle prossime settimane, l'opzione viola diventerebbe concreta.