Fiorentina-Koleosho, ci siamo! Repubblica: “Ecco quando arriverà a Firenze”

L’accordo con il calciatore classe 2004 è già stato raggiunto. L’intesa di massima è stata trovata anche con il club inglese, ma restano da definire gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento. Il Burnley preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina spinge per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. L’operazione, tra parte fissa e bonus, si aggira intorno ai dieci milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per un talento del 2004 già nel giro della Nazionale e con ampi margini di crescita.

Trattativa

Koleosho rappresenta perfettamente l’idea di mercato di Fabio Paratici: unire giovani italiani e stranieri per costruire una squadra moderna, intensa e di qualità. Inoltre, si tratta di un esterno puro, più efficace sulla fascia sinistra che su quella destra, proprio in un ruolo in cui la Fiorentina ha bisogno di rinforzi. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere l’operazione e permettere a Grosso di avere almeno un volto nuovo a disposizione già dall’inizio del ritiro estivo. Lo scrive la Repubblica.