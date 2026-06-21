La Fiorentina continua a seguire Noa Lang, esterno offensivo rientrato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, i contatti tra i due club sono costanti, ma ogni decisione verrà presa più avanti.
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Paratici insiste: vuole Noa Lang. Allegri potrebbe chiedere un giocatore viola
La Fiorentina continua a seguire Noa Lang, esterno offensivo rientrato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray
Lang—
Il Napoli, infatti, vuole prima consentire a Massimiliano Allegri di valutare il giocatore durante il ritiro. Solo successivamente potrebbe arrivare il via libera a una cessione, con la formula del prestito che al momento resta l’ipotesi più probabile.
Dodò—
Attenzione anche alla situazione di Dodo. L’esterno brasiliano piace molto al Napoli, che potrebbe inserirlo in un possibile intreccio di mercato con la Fiorentina. Il club viola valuta il giocatore almeno 15 milioni di euro, mentre sul suo futuro resta vivo anche l’interesse della Roma.
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