La Nazione su Koleosho: “Fiorentina convinta di chiudere la trattativa”

La Fiorentina vuole rinforzare la batteria degli esterni per la prossima stagione (attenzione a Noa Lang del Napoli) Come scrive La Nazione, Luca Koleoshorappresenta una priorità del mercato viola. I contatti con l'esterno di proprietà del Burnley vanno avanti e la valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro (più i bonus). La crescita del giocatore e la recente esposizione in nazionale hanno un po' rallentato le operazioni, ma la Fiorentina è convinta di chiudere la trattativa, magari in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Confermata, quindi, la nostra esclusiva secondo cui al giocatore è stato proposto un contratto fino al 2031. Secondo il Corriere dello Sport, l’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che guadagna 700 mila euro netti a stagione.