CorSport: “Paratici non si ferma e guarda in Argentina. Tre nomi sul taccuino”

Fabio Paratici e soci continuano a giocare su più tavoli: su uno c'è Matteo Cancellieri , con la Fiorentina che ha chiesto informazioni sull'esterno della Lazio in scadenza a giugno 2027. Si può chiudere a meno di dieci milioni di euro, ma la concorrenza non manca (su di lui è forte l'interesse dei greci dell'Olympiacos).

I nomi

Giovanni Baroni del Talleres, Tomas Aranda del Boca Juniors (più trequartista che esterno) ma anche Exequiel Zeballos, sempre del Boca; a differenza dei primi due, rispettivamente classe 2009 e 2007, Zeballos, 24 anni compiuti ad aprile, è un profilo d'esperienza, quantomeno per quelle latitudini, con 140 presenze all'attivo con gli xeneizes. Ala rapida e tecnica, destro di piede, si aggiunge alla lista dei tanti argentini su cui ha messo gli occhi la Fiorentina, opportunità per rinforzare la rosa di Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.