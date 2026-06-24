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Corriere dello Sport

CorSport: “Paratici non si ferma e guarda in Argentina. Tre nomi sul taccuino”

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Fabio Paratici e soci continuano a giocare su più tavoli: su uno c'è Matteo Cancellieri, ma si guarda anche in Argentina
Redazione VN

Fabio Paratici e soci continuano a giocare su più tavoli: su uno c'è Matteo Cancellieri, con la Fiorentina che ha chiesto informazioni sull'esterno della Lazio in scadenza a giugno 2027. Si può chiudere a meno di dieci milioni di euro, ma la concorrenza non manca(su di lui è forte l'interesse dei greci dell'Olympiacos).

Cancellieri e Koleosho

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Il nome in cima alla lista rimane quello di Luca Koleosho del Burnley, stessa cifra più o meno di Cancellieri per portare via il classe 2004 dall'Inghilterra. E poi ci sono le piste sudamericane, in questi giorni battutissime dagli uomini di Paratici.

I nomi

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Giovanni Baroni del Talleres, Tomas Aranda del Boca Juniors (più trequartista che esterno) ma anche Exequiel Zeballos, sempre del Boca; a differenza dei primi due, rispettivamente classe 2009 e 2007, Zeballos, 24 anni compiuti ad aprile, è un profilo d'esperienza, quantomeno per quelle latitudini, con 140 presenze all'attivo con gli xeneizes. Ala rapida e tecnica, destro di piede, si aggiunge alla lista dei tanti argentini su cui ha messo gli occhi la Fiorentina, opportunità per rinforzare la rosa di Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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