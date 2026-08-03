Ci siamo: la giornata odierna segna il punto d'arrivo per l'approdo di Joao Mario in maglia viola. Come si legge sull'edizione del Corriere dello Sport, nelle ultime 48 ore la dirigenza della Fiorentina ha sferrato l'affondo decisivo con la Juventus, limando gli ultimi dettagli di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo. Il portoghese non è neppure partito per la tournée estiva con i bianconeri ed è atteso a Firenze già questa mattina per sostenere le visite mediche di rito prima di mettersi agli ordini di mister Fabio Grosso.

Le cifre dell'affare e la volontà del portoghese

L'intesa tra i due club è stata trovata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un'operazione complessiva stimata tra i 9 e i 10 milioni di euro. Joao Mario aveva già dato da tempo il proprio gradimento alla destinazione gigliata, consapevole fin dall'inizio dell'estate di non rientrare nei piani tattici di Luciano Spalletti alla Juve. Per lui è pronto un contratto di un anno più quattro in caso di riscatto definitivo alla fine della stagione.

Corsia destra ingolfata: nodo uscite per Fortini e Dodò

L'innesto del classe 2000 porta però con sé una vera e propria emergenza affollamento sulla corsia di destra, dove attualmente figurano in rosa anche Dodò, Fortini e Jimenez. Il ds Fabio Paratici è già al lavoro per sfoltire il reparto: su Fortini resta vivo l'interesse del Torino, pronto a rilanciare con una nuova offerta per avvicinarsi ai 10-12 milioni richiesti dai viola. Su Dodò continua invece il pressing della Roma, pur senza aver scagliato ancora il colpo decisivo. Con entrambi i terzini in scadenza di contratto nel 2027, le prossime settimane saranno decisive per alleggerire la fascia.