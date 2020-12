Sliding doors e vecchie ruggini: il conto in sospeso di Juric con la Fiorentina

Evidentemente non l’ha presa bene Ivan Juric. Che si è sentito sedotto e abbandonato dalla Fiorentina in estate, quando la conferma di Iachini non sembrava all’ordine del giorno. Storia ormai nota, con l’intervento decisivo di Commisso a sgombrare il campo e vanificare i contatti portati avanti da Pradè col tecnico del Verona. “Chi mi garantiva che Juric avrebbe fatto meglio di Iachini” ipse dixit il presidente. Una frase non proprio azzeccatissima, alla luce dei fatti, con i gialloblu che dopo aver venduto i “big” hanno già conquistato 9 punti in più della Fiorentina (con meno della metà di monte ingaggi). Insomma lo Juric che domani si presenterà al Franchi da avversario rappresenta un gran bel rimpianto per i viola e, forse, una possibilità sfumata anche in chiave futura. Almeno a giudicare dalle parole di oggi del tecnico croato, che ha risposto stizzito a quello che per Pradè voleva essere probabilmente un complimento nei suoi confronti. Vecchie ruggini, sembrerebbe, anche se nel calcio le cose possono cambiare in fretta.

