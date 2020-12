Juric contro Pradè: “Ci ha mancato di rispetto, deve chiedere scusa”

Vigilia di Fiorentina-Verona con il fattore Ivan Juric. Non solo per l’ormai nota questione estiva, quando l’allenatore era tra le prime opzioni del club viola per sostituire Iachini, ma anche per una frase pronunciata qualche giorno fa da Pradè. Che siano rimaste ruggini tra i due? Il diesse viola aveva detto che il valore dei giocatori dell’Hellas va valutato fuori dal contesto gialloblu, parole su cui è tornato Juric nella conferenza stampa di stamattina con parole molto forti:

Gli altri non devono parlare della mia squadra: è una mancanza di rispetto, e come minimo deve chiedere scusa a me e alla mia società. In secondo luogo, non è vero: i giocatori che abbiamo venduto sono cresciuti tantissimo, e possono fare bene nelle squadre in cui sono arrivati. Penso che chi ha preso i giocatori che avevamo lo scorso anno abbia fatto un affare, perché sono giocatori forti.

ANCORA JURIC: “DI CARMINE OUT, SIAMO IN EMERGENZA”