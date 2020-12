Juric il trasformista fa volare il Verona, la Fiorentina si guarda alle spalle con rimpianto

E pensare che in estate è stato accostato con insistenza alla Fiorentina. Oggi la Gazzetta dello Sport esalta la figura di Ivan Juric: la sua squadra, il Verona, possiede come armi vincenti la dominazione atletica, la ricerca di baricentro alto, lo spazio, la verticalità e le debolezze altrui. E poi pressing alto, difesa uno-contro-uno e caccia al lato debole in fase offensiva. Tameze ha già fatto il mediano, il difensore, l’esterno e la punta con ottimi risultati, Dimarco si sta trasformando in un regista difensivo, Dawidowicz da centrale arretrato può fare lo schermo davanti ai difensori. E Zaccagni e Barak stanno avendo una crescita impressionante. Gli scaligeri stanno volando e contro la Lazio è arrivata una vittoria da grande squadra.

