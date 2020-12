Juric sbotta: “Se non cambia la politica del Verona, me ne andrò”

A pochi giorni dalla vittoria sul campo della Lazio, il Verona si prepara per la sfida di domani contro la Sampdoria. E nonostante l’ottimo momento, Ivan Juric ci va giù duro parlando delle prospettive future del club: “I risultati non nascondono tutto, la nostra squadra è inferiore a Sampdoria e Genoa. Neanche ci siamo vicini. Se vogliamo crescere bisogna smettere con le plusvalenze. E se ci saranno non ci sarò più io. Adesso i risultati coprono tutte le cose, e ho sempre detto che sono contento, ma se vogliamo parlare di altre cose ci vuole un altro approccio. Non vendere i migliori giocatori, e che quando compri i giocatori li compri. Quando ti manca un pezzo lo sostituisci. Io magari sembro esagerato, perché stiamo facendo risultati fantastici, ma il concetto di crescita non è questo secondo me. In questo mercato c’è stata una visione diversa dalla mia”. Non è un mistero che Juric sia stato vicino alla panchina della Fiorentina la scorsa estate, le strade potrebbero incrociarsi di nuovo in futuro?