Intervenuto a Toscana TV per analizzare il momento della Fiorentina dopo il 2-2 interno contro la Juventus, l'ex difensore viola Michele Serena non ha nascosto un pizzico di amaro in bocca per il risultato finale. "Solitamente pareggiare contro la Juventus non sarebbe affatto da buttare, ma credo che la Fiorentina potesse portare a casa l'intera posta in palio", ha esordito l'ex calciatore. "Ci sono state troppe distrazioni ed è maturato questo pareggio contro una Juve al momento vulnerabile, decimata da assenze e infortuni. Per le qualità della squadra si poteva vincere, anche se alla fine un punto contro questa Juventus mediocre va comunque accettato. Cosa manca? La continuità: non basta fare due o tre gare buone e poi tornare in letargo, servono prestazioni ad alto livello a ripetizione per non restare nella mediocrità".

Le mosse di Paratici e Vanoli: "Serve un rendimento diverso dalla squadra"

Serena ha poi commentato le scelte societarie, soffermandosi sulla figura del ds Paratici e su Mister Vanoli: "Paratici ha dimostrato grande carattere e personalità, non so quanti al suo posto avrebbero avuto il coraggio di richiamare Vanoli dopo soli due mesi dalla mancata conferma estiva. Devo dire che mi aspettavo una continuità di risultati ben diversa, motivo per cui la Fiorentina si trova ancora impantanata nelle sabbie mobili della classifica. Per quanto riguarda le colpe, a mio avviso le responsabilità vanno divise così: 60% ai calciatori in campo, 20% allo staff tecnico e 20% alla società. Mi aspetterei un atteggiamento ben diverso da parte dei ragazzi".

Il nodo difesa, la stima per Dragusin e la difesa di De Gea

In chiusura, un passaggio d'analisi tattica focalizzato sui troppi gol incassati finora e sulle prestazioni dei singoli reparto per reparto: "Subire così tante reti è un dato preoccupante e Vanoli deve assolutamente metterci una pezza, ma non è mai solo colpa dei difensori: serve equilibrio in tutta la squadra. La mediana con Brescianini, Ndour e Fagioli da regista mi è piaciuta, ha dato quella fisicità che era mancata. Su Dragusin ero felicissimo al suo arrivo perché lo reputo un ottimo profilo, ma in questa prima parte gli sta mancando quel piglio da leader che mi sarei aspettato. De Gea? Ha commesso qualche errore, è vero, ma per la carriera e la caratura che ha non scherziamo: non va minimamente messo in discussione, non è certo lui il problema della Fiorentina".