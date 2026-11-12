Dal 23 novembre al 20 dicembre la Fiorentina giocherà cinque partite di Serie A, in gran parte contro avversarie della stessa fascia di classifica. Nelle prime undici giornate i viola hanno già affrontato sei delle prime sette dello scorso campionato, con il solo Milan ancora da incontrare a inizio gennaio. Dopo la Roma al debutto, Napoli, Como, Inter, Atalanta e Juventus si sono concentrate in 49 giorni, con tre settimane di sosta nel mezzo. Un calendario impegnativo per un gruppo giovane, ancora alla ricerca di continuità e di un’identità tattica dopo la falsa partenza e il cambio di allenatore.

Contro le squadre dall’undicesimo posto in giù, la Fiorentina ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10, ottenendo in quella fascia entrambe le vittorie. Contro le prime dieci il bilancio è di 5 reti fatte e 15 incassate. Per risalire, Vanoli dovrà conservare la produzione offensiva e ridurre le disattenzioni difensive. Si riparte da Monza lunedì 23 novembre alle 20.45, poi Udinese in trasferta domenica 29 alle 12.30, Cagliari al Franchi lunedì 7 dicembre alle 20.45, Parma fuori casa domenica 13 alle 18 e Bologna al Franchi domenica 20 alle 12.30. I punti negli scontri diretti diranno se la squadra può allontanarsi dalla zona bassa e affrontare il resto della stagione con più ambizione.

Tra Parma e Bologna c’è anche l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli, mercoledì 16 dicembre alle 21 al Maradona. Dopo aver superato Benevento e Pisa, i viola puntano sulla coppa per provare a ritagliarsi un percorso di rilievo nell’anno del centenario, senza impegni europei. Fino alle semifinali il cammino sarà in trasferta e a eliminazione diretta. Lo scrive la Nazione.