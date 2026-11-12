Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato dei principali temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Alla Fiorentina servirebbero difensori davvero capaci di marcare nell'uno contro uno, centrali del livello di Kim, Van Dijk o Koulibaly. Oulai? Avrebbe assoluto bisogno di un complimento pubblico e di fiducia da parte dell'allenatore. Se fossi ancora un difensore, incassare quattro gol a partita mi farebbe girare parecchio le scatole. Le squadre moderne devono saper sia attaccare che difendere con grande bravura, tenendo le giuste distanze tra i reparti. La sosta per le Nazionali? No, in questo momento non ci voleva proprio. Contro la Juventus ho visto una Fiorentina decisamente offensiva e un Vanoli molto coraggioso. Davanti abbiamo fatto benissimo, così come nella gara contro il Sassuolo, ma adesso in questi giorni di pausa mancheranno diversi nazionali. Il calendario al rientro sarà comunque abbordabile: a mio avviso la Fiorentina farà 9 punti nelle prossime 5 partite."

La coppia centrale di Malusci

"La mia coppia ideale al centro della difesa resta quella formata da Ranieri e Pongracic. Considero Dragusin un buon difensore, ma oggi è palesemente in difficoltà: trasmette troppe incertezze all'intero reparto e mi sta dando la sensazione di essere un giocatore normale, cosa che un centrale valutato oltre 20 milioni non può permettersi di essere. Mi aspetto molto di più da lui. Nella coppia di centrali serve sempre un profilo di forte personalità, capace di richiamare la linea e guidare i compagni, affiancato da un elemento complementare. Guardate Bonucci: senza l'apporto di Barzagli e Chiellini non avrebbe mai fatto la carriera che ha fatto. In questa Fiorentina purtroppo non vedo leader difensivi, mentre spesso nelle grandi squadre il centrale fa l'allenatore in campo."

I singoli

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"L'atteggiamento dinon aiuta i centrali: a livello comunicativo sono tutti un po' troppo piatti.. Non è comunque il momento di contestarlo o fare drammi, considerando che dovrà essere lui a condurre in porto la stagione: è giusto analizzare le sue prestazioni e criticarlo quando sbaglia, ma basta puntargli sempre il dito contro.Non riprenderei mai Torreira, è un profilo troppo simile ai centrocampisti già presenti in rosa. Su Ndour, infine, devo dire che finora non l'ho mai visto davvero concreto con la maglia della Fiorentina."