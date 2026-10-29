Carlo Canavesi, giornalista dell'Eco di Bergamo, è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno per parlare della gara di stasera tra la squadra di Maurizio Sarri e la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Questa partita conta tantissimo: l'Atalanta vuole sistemare la classifica, esattamente come la Fiorentina. La formazione nerazzurra sta attraversando un momento ricco di dubbi, legati anche al futuro e alla bontà del progetto con Sarri in panchina. Gli infortuni sono tantissimi, ma non possono rappresentare un'attenuante, per quanto la rosa sia corta. Rientrano Scalvini e Sulemana, ma si sono fermati Bellanova, nettamente il migliore di questo inizio di stagione, e Scamacca, che continua ad accusare problemi di continuità. L'Atalanta arriva a Firenze in grande difficoltà, ma con qualche bel segnale raccolto nel 4-4 contro il Frosinone: un match caotico, che ha però mostrato una squadra viva al netto dei troppi errori difensivi".

Sarri

"In città non ci sono aspettative altissime; le complessità del post-Gasperini stanno affiorando anno dopo anno e l'Atalanta deve decidere cosa fare da grande. Con l'arrivo di Sarri la società ha voluto cambiare tutto per esorcizzare il passato. È un momento delicato, ma lo stesso tecnico lo aveva già previsto in estate, quando parlava apertamente delle fatiche iniziali. La squadra, tuttavia, è totalmente al fianco dell'allenatore e i primi progressi si iniziano a vedere: De Ketelaere è il vero fuoriclasse di questo gruppo e sta assimilando sempre meglio i meccanismi di Sarri".