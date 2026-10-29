L’Atalanta arriva a Firenze con appena venti convocati e numerose assenze: Scalvini e Sulemana sono recuperati, ma dovrebbero partire dalla panchina, mentre Bellanova e Scamacca si sono fermati dopo il 4-4 contro il Frosinone. Sarri, descritto al momento come non in discussione, deve gestire scelte limitate e giocatori con poco riposo, cercando punti e segnali di ripresa. Al seguito ci saranno soltanto 52 tifosi, con la trasferta riservata ai possessori della Dea Card e la conseguente assenza della Bergamo Ultras.

La probabile formazione prevede Carnesecchi in porta, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, Kristensen al centro della difesa insieme a Obric oppure Scalvini. Quest’ultimo potrebbe essere impiegato subito proprio per la scarsità di alternative. A centrocampo è aperto un ballottaggio a tre fra Ederson, Pasalic e Gaetano per due maglie da titolare.

In attacco Sarri potrebbe confermare Elmas, De Ketelaere e Rowe alle spalle di Krstovic, riproponendo il reparto schierato contro il Frosinone. L’assenza di Scamacca priva però l’allenatore di un’alternativa di peso al centravanti montenegrino: una possibile soluzione prevede De Ketelaere come punta, con Pasalic alle sue spalle.