Il commento di Alfredo Pedullà sulla situazione della Fiorentina

Redazione VN
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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul sito di SportItalia, ha analizzato la situazione della Fiorentina in questo avvio di stagione:

Il calcio è bello a qualsiasi livello, ogni sogno andrebbe tutelato e rispettato, non ci sono desideri di Serie A o di Serie C. Proprio per questo motivo diventa imbarazzante commentare quanto sta accadendo a Firenze, 100 milioni abbondanti (molto abbondanti) messi sul mercato con risultati sconfortanti. A Firenze hanno sbagliato l’allenatore e il centravanti in un colpo solo, hai detto poco… E contano 4 punti su 24, una roba che – in rapporto a quanto speso – dovrebbe portare qualcuno a fare una riflessione completa di totale tutela della dignità che chiunque di noi dovrebbe avere.
Alfredo-pedullà

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