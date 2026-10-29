La curva Fiesole si mobilita per la sfida contro l’Atalanta, preparando una coreografia di bandierine dedicata ai cento anni della Fiorentina e chiedendo ai tifosi di sostenere la squadra per tutti i novanta minuti, rimandando i giudizi al fischio finale. Ai giocatori il messaggio è altrettanto chiaro: servono rispetto per la storia viola, appartenenza e massimo impegno. Una mano tesa in una stagione che ricorda le sofferenze della precedente, ma anche una richiesta di reazione dopo tre sconfitte segnate da problemi diversi: l’approccio a Genova, il cedimento nella ripresa contro il Como e la gestione del finale con l’Inter, con le sostituzioni di Vanoli finite al centro delle critiche.

Il futuro di Paolo Vanoli passa soprattutto dalle prossime due partite, contro Atalanta e Sassuolo, quest’ultima lunedì sera a Reggio Emilia. Prima della gara con l’Inter, Paratici gli ha rinnovato pubblicamente la fiducia, richiamando la difficoltà del calendario e rinviando i giudizi definitivi. Tuttavia, se i passi falsi contro Como e Inter erano considerati possibili, adesso la società pretende una svolta nei punti, nelle prestazioni, nella gestione delle gare e nelle scelte di formazione. Il gruppo viene ritenuto giovane e dunque esposto agli errori, ma comunque dotato di qualità: questi due appuntamenti diventano quindi un passaggio importante per la posizione del tecnico e per arrivare alla sosta di novembre con maggiore tranquillità.

Contro l’Atalanta la Fiorentina cerca anche di interrompere il digiuno di vittorie casalinghe in campionato, che dura dall’1-0 sulla Lazio dell’aprile scorso, quasi duecento giorni fa: sulla panchina biancoceleste sedeva proprio Sarri, oggi alla guida dei bergamaschi e a sua volta sotto pressione. Anche i tifosi nerazzurri hanno chiesto grinta e responsabilità, esponendo fuori da Zingonia uno striscione dopo le recenti prestazioni tra campionato e Conference. L’Atalanta dovrà rinunciare a otto giocatori — Scamacca, Bellanova, Hien, Kolasinac, Kossounou, Pompei, Raspadori e Kessie — mentre Sulemana e Scalvini sono recuperati soltanto per la panchina: un’occasione che i viola sono chiamati a sfruttare per uscire dalla crisi di risultati. Lo scrive Repubblica Firenze.