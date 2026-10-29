"Pedro Goncalves? Servono dei puzzle, dobbiamo rallentare questa emergenza dei gol"
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa:
Prendiamo troppi gol, stiamo cercando di risolvere questa cosa. In questo periodo siamo anche in emergenza, ma credo sia un atteggiamento di squadra. Adesso bisogna guardare l'atteggiamento e capire che bisogna essere più cattivi sull'uomo, vedete Ndour sul primo gol. Serve un po' di furbizia e cattiveria, un po' di "sangue". Detto questo, stiamo mettendo un mattone in più. Altra grande prestazione da parte della squadra, adesso pensiamo al Sassuolo. Pareggio col sapore della sconfitta? Mi dispiace per questi ragazzi. Volevamo dare una gioia al pubblico. A volte le cose non vengono perché vuoi strafare, adesso tocca a noi mettere dei mattoni e crescere.
Singoli
Oulai? Non è una questione di meritare una maglia. Lui è giovane, deve crescere e per farlo bisogna farlo sedere e fargli capire diverse cose a 360°. Non conosce la lingua, non è facile dirgli le cose ma ho visto un ragazzo con una mentalità più aperta. Ha tanto da lavorare, bisogna parlare meno e farlo crescere. Le maglie dopo averle guadagnate, bisogna tenersele. Pedro Goncalves? Servono dei puzzle, dobbiamo rallentare questa emergenza dei gol. Sono contento di Pedro. Gestire i momenti? Si cresce attraverso gli errori e attraverso l'esperienza, fa parte del lavoro e del processo. Joao Mario? L'ho preso poco in considerazione, ma si è sempre allenato forte. Questo è quello che mi piace dei ragazzi che giocano poco. Ha dimostrato di essere una parte importante di questa squadra, senza nulla togliere da Valdepenas. Ma Joao ha più esperienza.
Cambi
Con l'Inter ho sbagliato, adesso ho aspetto un po' di più ed è andata bene. Atta? I giocatori importanti contano, lo stiamo aspettando ma lo voglio al 100%.
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