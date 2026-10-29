"Dal secondo tempo di Genova in poi abbiamo sempre messo dentro cose importanti", dice il tecnico della Fiorentina

Federico Targetti
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai

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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro l'Atalanta:

Il rimpianto è di non aver vinto una gara giocata secondo me bene, paghiamo a caro prezzo questi blackout. Non possiamo prendere gol in maniera così facile, ci vuole più cattiveria nel difendere quando siamo in vantaggio.

Spunti e reazione

A volte il calcio fa vedere solo le cose negative senza risultati, dal secondo tempo di Genova in poi abbiamo sempre messo dentro cose importanti, solo dobbiamo imparare a non scomparire dalla partita per dei tratti di gara. Ripeto, non possiamo regalare due gol in maniera tanto sufficiente.
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

Talento da plasmare

Tassello dopo tassello, questa squadra è come un puzzle. Bisogna saper difendere e attaccare tutti insieme, entrare veloce, avere astuzie e furbizie che a Milano ci sono mancate. Questi ragazzi sono encomiabili, si allenano forte e cresceranno ancora.

Fagioli

Cambio tattico.

Gonçalves e Beto.

Come li vedo? Bene.

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