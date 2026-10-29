Quello che è successo recentemente con gli allenatori della Fiorentina è un qualcosa che fai fatica a capire
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Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della situazione in casa viola:
Non mi aspettavo una partenza del genere dopo la scorsa stagione. La sostituzione dell’allenatore non è una sconfitta per il tecnico stesso, ma è la sconfitta di chi l’ha scelto, specialmente se avviene dopo tre giornate. Si fa fatica a capire cosa è successo con gli allenatori della Fiorentina.
Oulai
Se ha entusiasmo, gamba e tecnica, è giusto dargli spazio. Avrà tempo per imparare la tattica. La tattica ha un senso ma fino a un certo punto, perché quando trovi davanti a te un avversario che è più forte tecnicamente, tutto viene meno.
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