Quello che è successo recentemente con gli allenatori della Fiorentina è un qualcosa che fai fatica a capire

Redazione VN
Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth Round

VIDEO - Figuraccia Arsenal: eliminati in Carabao da una squadra di quarta serie

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della situazione in casa viola:

Non mi aspettavo una partenza del genere dopo la scorsa stagione. La sostituzione dell’allenatore non è una sconfitta per il tecnico stesso, ma è la sconfitta di chi l’ha scelto, specialmente se avviene dopo tre giornate. Si fa fatica a capire cosa è successo con gli allenatori della Fiorentina.

Oulai

Se ha entusiasmo, gamba e tecnica, è giusto dargli spazio. Avrà tempo per imparare la tattica. La tattica ha un senso ma fino a un certo punto, perché quando trovi davanti a te un avversario che è più forte tecnicamente, tutto viene meno.
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti