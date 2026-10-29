Ospite della trasmissione su Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis si è espresso con fermezza sulla classifica deficitaria dei gigliati e sulle difficoltà di rendimento di diversi singoli. In un quadro complesso, l'agente ha speso parole importanti per il giovane talento argentino:

"Tra dieci giorni ci sarà la sfida con la Juventus, un confronto caldissimo viste le difficoltà di entrambe. Bisogna capire le ragioni per cui tanti calciatori non rendono o sono fuori posizione. Mastantuono rimane una delle poche note liete, ma non gli si può chiedere di caricarsi la squadra sulle spalle a questa età. Da situazioni simili si esce soltanto insieme e con i giusti correttivi tattici".

L'andamento della gestione e l'imminente trittico di gare

De Santis si è poi soffermato sul percorso della società in questi anni e sul valore del prossimo impegno contro la Dea: "Alla proprietà si possono fare diversi appunti, ma non quello di non aver investito. Negli ultimi sette anni, tuttavia, la Fiorentina è stata fin troppo spesso nella parte destra della classifica. Quest'anno ci si aspettava un cammino ben diverso, motivo per cui diventa fondamentale fare punti nelle prossime tre gare. L'Atalanta? È una delle grandi delusioni del campionato, ha una rosa da primissimi posti ma finora i risultati la stanno condannando".

Il nodo portieri e le scelte per il mercato invernale

In conclusione, un passaggio rilevante è stato dedicato alla situazione dei numeri uno gigliati e ad alcuni singoli sottotono:

"Il futuro della porta viola? Santiago Beltran è un profilo seguito e la dirigenza dovrà fare riflessioni importanti. Christensen e Lezzerini non offrono ampie garanzie come vice De Gea, per questo la Fiorentina potrebbe fare valutazioni concrete già nel mercato di gennaio. Per quanto riguarda Martinelli, dopo la Samp ora è ad Avellino, ma non so se sia pronto per fare il titolare a Firenze. Anche Pedro Gonçalves sta trovando poco spazio, ma ci sono diversi elementi da cui ci si aspetta molto di più prima di tirare le somme tra un mese".