Attraverso il canale ufficiale della Fiorentina, l'attaccante argentino Mateo Pellegrino ha presentato la delicata sfida interna contro l'Atalanta. Tornando sull'amara sconfitta contro l'Inter maturata nei minuti di recupero, la punta ha evidenziato l'aspetto positivo del tornare subito in campo per voltare pagina: "Quando perdi subendo due gol nel finale, giocare nuovamente dopo pochi giorni è positivo. Domenica abbiamo dato tutto contro una grande squadra; dobbiamo ripartire dalle cose buone viste a Milano, curando i dettagli e mantenendo altissima la concentrazione per tutti i novanta minuti".

Il valore dell'Atalanta e il debito col Franchi

In vista del match di stasera al Franchi, Pellegrino è ben consapevole delle insidie dell'impegno ma non nasconde l'ambizione di conquistare tre punti fondamentali per la classifica: "Dovremo disputare una gara perfetta. Conosciamo la forza dell'Atalanta e la qualità dei loro singoli, capaci di risolvere il match in qualsiasi momento. Noi però vogliamo fare bene davanti alla nostra gente: finora la spinta dei tifosi è stata incredibile e merita assolutamente di essere ripagata".

Lavoro duro e spirito di sacrificio: la ricetta per l'attacco

In conclusione, il numero nove gigliato si è espresso sul proprio rendimento e sulle difficoltà realizzative palesate dal reparto avanzato nelle ultime uscite: "Sono felice per le due reti realizzate, ma sappiamo di dover migliorare nella produzione offensiva e sfruttare con maggiore cinismo le occasioni create, considerando che finora molti episodi ci hanno girato contro. L'importante è continuare a lavorare sodo: tutti gli attaccanti devono mettersi al servizio della squadra, sia segnando sia attraverso il lavoro oscuro".