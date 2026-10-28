Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in casa Fiorentina è tempo di profonde riflessioni sulla fase offensiva: sono infatti trascorsi esattamente 48 giorni dall'ultima rete siglata da un attaccante in campionato, risalente all'11 settembre contro il Venezia firmata da Pellegrino e Mastantuono. Da quel momento in poi le marcature sono arrivate soltanto dal reparto arretrato (Pongracic e Jimenez), mentre le altre bocche di fuoco come Beto, Njie, Gonçalves e Gnonto sono tuttora ferme a quota zero. La squadra crea in termini di occasioni e tiri medi, ma al Viola Park si lavora duramente per ritrovare quella concretezza mancata nelle ultime uscite.

La formula per riaccendere Pellegrino e Mastantuono

Il peso del riscatto contro l'Atalanta graverà sulle spalle dei due argentini, legati da una grande intesa fuori dal campo che deve ora tradursi in sintonia di gioco. Pellegrino è chiamato a velocizzare le conclusioni, ridotte quasi della metà rispetto alla scorsa stagione a Parma, e a sfruttare il gioco aereo sui cross dalle fasce, sua specialità finora mai andata a segno a Firenze. Da parte sua, il giovane talento in prestito dal Real Madrid Mastantuono dovrà alzare il livello di incisività negli ultimi metri, evitando di ricevere palla troppo lontano dalla porta per diventare il reale fattore determinante della manovra.

Verso l'Atalanta tra scelte tattiche e il calore del Franchi

In vista del match di domani, Paolo Vanoli appare intenzionato a confermare la coppia argentina dall'inizio, valutando l'unico possibile cambio nell'inserimento di Gnonto al posto di Njie sulla trequarti. A spingere la squadra fuori dalla crisi ci sarà un Franchi interamente colorato di viola grazie all'iniziativa del tifo organizzato, un'atmosfera calda e compatta per la quale la società ha espresso pubblico ringraziamento, consapevole dell'enorme responsabilità di trasformare la vicinanza della città in coraggio e determinazione sul terreno di gioco.