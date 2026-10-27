Alla crisi di risultati della Fiorentina si aggiunge l’emergenza infortuni: Pongracic e Ranieri sono quasi certamente indisponibili per la prossima partita, mentre resta fuori il lungodegente Atta. Preoccupa anche l’attacco: Mastantuono e Pellegrino segnano meno occasioni create e sono a secco dall’11 settembre, mentre Njie, Gonçalves, Gnonto e Beto non hanno ancora trovato il primo gol.

Le ultime due sconfitte hanno comunque mostrato qualche segnale incoraggiante. Vanoli sta delineando una formazione tipo, con De Gea, Jimenez, Dragusin, Ndour, Fagioli, Mastantuono e Pellegrino considerati punti fermi dai quali ripartire per trovare continuità e uscire dalla crisi.

Anche la tifoseria continua a sostenere la squadra: contro l’Atalanta è previsto un Franchi tutto viola e un tifo incessante, per spingere i giocatori verso una vittoria casalinga in Serie A che manca dal 13 aprile. Servirà la miglior Fiorentina e un Gonçalves capace di esprimersi per tutta la partita ai livelli mostrati nei primi trenta minuti contro il Como. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.