Il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza di Mastantuono per la Fiorentina: Vanoli vuole metterlo nelle condizioni di incidere.
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La Fiorentina ha bisogno di ritrovare il miglior Mastantuono. Nell'analisi del Corriere dello Sport, l'argentino rappresenta uno dei punti di riferimento da cui Paolo Vanoli deve ripartire per provare a rilanciare la squadra viola.
Ci si attende una Fiorentina ancora nel segno del 4-3-3 e con alcuni punti di riferimento in ogni reparto: Dragusin in difesa, Fagioli a centrocampo e Mastantuono in attacco. Quanto all'ex Real Madrid, non ci si può rinunciare e va messo nelle condizioni di incidere col suo sinistro dandogli meno campo da correre e più visuale sulla porta avversaria: a lui e Njie dall'altra parte (Gnonto insidia il posto dello svedese), con Pellegrino preferito a Beto per completare il tridente offensivo.
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