Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e della gara di stasera contro l'Atalanta:

"Oggi dobbiamo dire tutti solo una cosa: 'Forza Fiorentina!'. La squadra ha un bisogno disperato della spinta del pubblico. Quella contro l'Atalanta è una gara da dentro o fuori, non possiamo permetterci di fallire. Credo che ci sia ancora il tempo necessario per conquistare una salvezza tranquilla, ma una sconfitta darebbe il via a un percorso accidentato e fin troppo simile a quello della passata stagione. Una vittoria, al contrario, rappresenterebbe un bel passo in avanti".

"Ho paura dell'Atalanta"

"Sinceramente ho paura: l'Atalanta ha tantissimo talento ed è per questo che servirà la miglior Fiorentina possibile, una versione che finora abbiamo visto ben poche volte. C'è un tempo per tutto e oggi è il momento di rifugiarsi nell'identità di una squadra operaia, proprio come lo scorso anno. Non è il tempo di sognare: anche nelle scelte tecniche bisogna ragionare con una mentalità da battaglia. Personalmente, non vedrei bene un centrocampo con Fagioli, Oulai e Pedro Goncalves. La Fiorentina deve scendere in campo con la fame di chi deve salvarsi. Questo è il tempo della sofferenza e della trincea".