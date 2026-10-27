La Fiorentina ospita l'Atalanta al Franchi nel turno infrasettimanale: le info per vedere la partita

Redazione VN
Brova dei fatti Ferrari Paratici Goretti

Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?

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Dopo la cocente sconfitta contro l'Inter, la Fiorentina torna al Franchi per la sfida con l'Atalanta, ultimo posticipo della 9° giornata che si disputa in turno infrasettimanale. Dopo 3 ko consecutivi, ai viola serve assolutamente la vittoria contro una formazione, quella orobica, a sua volta in crisi di risultati. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta

Giovedì 29 ottobre Ore: 20:45 Stadio Artemio Franchi, Firenze
TV DAZN
Streaming DAZN
Telecronaca
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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