Quasi tutto esaurito per Fiorentina-Atalanta

Redazione VN
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Emessi​ 20.351 biglietti per Fiorentina-Atalanta. Il Franchi che sfiora il tutto esaurito per la sfida contro Sarri, con tanto di coreografia fatta di bandierine. Ben 520.156,22 euro incassati. Insomma, il popolo viola non si smentisce mai.

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