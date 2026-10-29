Quasi tutto esaurito per Fiorentina-Atalanta
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Emessi 20.351 biglietti per Fiorentina-Atalanta. Il Franchi che sfiora il tutto esaurito per la sfida contro Sarri, con tanto di coreografia fatta di bandierine. Ben 520.156,22 euro incassati. Insomma, il popolo viola non si smentisce mai.
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