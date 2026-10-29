L'intervento di Ndour prima della gara contro l'Atalanta: "Se c'è da fare più fase difensiva io mi adatto per la squadra"
A pochi minuti dall'inizio di Fiorentina-Atalanta, gara che chiude la nona giornata di Serie A, ha parlato a Dazn il centrocampista viola Cher Ndour:
Credo che prima del singolo venga la squadra, quest'anno abbiamo tanti giocatori offensivi e quindi mi adatto alla situazione e faccio più fase difensive. Fare gol è bello ma sono qui per la squadra. La vittoria in casa manca da tempo, ne abbiamo parlato e sappiamo che il Franchi ha preparato qualcosa di speciale, dobbiamo trovare un ritmo diverso da quello di inizio campionato e delle ultime due partite.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Fiorentina-Atalanta LIVE 0-0: Ndour con doppia deviazione, Carnesecchi c'è
Partite
Fiorentina-Atalanta, formazioni ufficiali: sorpresa Joao Mario, la scelta tra Njie e Gnonto
Radio e tv
Vanoli: "Sappiamo qual è il nostro percorso, c'è da far tesoro degli errori"
Radio e tv
Fiorentina-Atalanta, ore 20.45: dove vederla in tv e streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti