L'intervento di Ndour prima della gara contro l'Atalanta: "Se c'è da fare più fase difensiva io mi adatto per la squadra"

Federico Targetti
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A pochi minuti dall'inizio di Fiorentina-Atalanta, gara che chiude la nona giornata di Serie A, ha parlato a Dazn il centrocampista viola Cher Ndour:

Credo che prima del singolo venga la squadra, quest'anno abbiamo tanti giocatori offensivi e quindi mi adatto alla situazione e faccio più fase difensive. Fare gol è bello ma sono qui per la squadra. La vittoria in casa manca da tempo, ne abbiamo parlato e sappiamo che il Franchi ha preparato qualcosa di speciale, dobbiamo trovare un ritmo diverso da quello di inizio campionato e delle ultime due partite.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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