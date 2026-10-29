L'intervento del tecnico della Fiorentina: "Bisogna partire dalla Fiorentina che abbiamo visto dal Como in poi"

Federico Targetti
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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:

Bisogna partire dalla Fiorentina che abbiamo visto dal Como in poi, peccato per il risultato di San Siro ma dobbiamo continuare così. Ringraziamo i tifosi per il loro sostegno, sono un dodicesimo uomo e ce n'è bisogno. Dobbiamo continuare a crescere e fare tesoro degli errori per non ripeterli, sappiamo qual è il nostro percorso.
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