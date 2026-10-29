VIDEO - Tutta la rabbia del popolo cinese contro Mbappé: maglie bruciate e sagome deturpate

Sono state appena rese note le scelte ufficiali di Paolo Vanoli e Maurizio Sarri per il posticipo della 9ª giornata di Serie A allo stadio Artemio Franchi. Entrambi i tecnici sciolgono gli ultimi dubbi della vigilia e puntano sui rispettivi undici titolari per conquistare tre punti fondamentali. Queste le formazioni ufficiali del match del match del Franchi

Formazioni ufficiali

: De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Elmas; Krstovic. All. Maurizio Sarri

Vanoli dunque sorprende inserendo Joao Mario, da capire chi fra lui e Jimenez farà il terzino sinistro a piede invertito. Njie vince il ballottaggio con Gnonto, Brescianini confermato in mediana da ex.